محمد هنيدي يسخر من نفسه في عيد ميلاده الـ55

سخر الفنان محمد هنيدي من نفسه احتفالا ببلوغه الـ 55 من عمره، حيث صادف أمس السبت، الأول من شهر فبراير عيد ميلاده.

ونشر محمد هنيدي مجموعة من الصور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلا: "أكيد يعني الحلاوة دي عمرها ما تكمل ٥٥.. دا دقني لسة منبتة امبارح".

هنيدي قضى جزءا من حياته في ليبيا، وعاد إلى مصر وهو في الصف الرابع الابتدائي، وسكن في إمبابة، وألحقه والده للعب الكرة بنادي الزمالك، ولكن يبدو أن الكرة أثرت على دراسته فنجح في الثانوية العامة بمجموع 57.5%، وهو ما جعله يلتحق بكلية الحقوق.

ولكن يبدو أن هواياته لم تتماش مع الكلية التي التحق بها، ففصلته الإدارة بعد عامين بسبب كثرة رسوبه، وذلك لأنه كان دائما يسعى وراء حلمه ويقضي معظم وقته في المسرح.

واستغل "هنيدي" الفرصة وتقدم بأوراقه إلى معهد الفنون المسرحية، لكنه رسب حينها، ثم أجبرته عائلته على الالتحاق بمعهد «فني تجاري» بمنيل الروضة، وحصل على شهادته بعد عامين.

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وعلى الرغم من هذا، ظل حلم التمثيل يلاحقه، فحاول الالتحاق بمعهد السينما، وتم قبوله، وحصل على البكالوريوس من المعهد عام 1991.

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