ريم البارودي في مكة لتأدية مناسك العمرة

تتواجد حاليًا الفنانة الشابة ريم البارودي، في مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة حيث نشرت مقطع فيديو لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلقت على الفيديو بأنها في أجمل مكان في الكون وظلت تردد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

حصل المقطع على الكثير من المشاهدات فتجاوز المئة ألف مشاهدة على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق الكثير

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