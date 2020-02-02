الموت يفجع عمرو دياب في مٌقرّب منه

أعلن مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب وفاة الحاج خيري دياب، ابن عم "الهضبة"، والذي يشغل منصب عمدة مدينة سنهوت بمحافظة الشرقية، وكبير عائلة آل دياب. وأعلن المصدر أن عمرو أوفد شقيقه للتواجد في العزاء، الذي أقيم أمس (السبت) في دوار العائلة، وذلك لانشغال عمرو في الفترة الحالية وتواجده خارج مصر.

وكان انتشر أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل زفاف أحياه الفنان عمرو دياب مؤخراً، وكان من بين الحاضرين الفنانتان دينا الشربيني ويسرا. وظهر عمرو دياب وهو يغني "يتعلموا"، وكانت دينا ويسرا تتمايلان على أنغام الأغنية.

من ناحية أخرى، كان عمرو قد نشر صورة جديدة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وعليها اسم "سهران"، ليكشف عن اسم الألبوم الجديد.

وعلق على الصورة بقوله: "خليك أول واحد يسمع برومو أغنية (هيعيش يفتكرني) أول أغنية من ألبوم عمرو دياب الجديد ٢٠٢٠ (سهران)، وانتظروا الألبوم الكامل يوم ١٢ فبراير ٢٠٢٠ حصرياً".

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