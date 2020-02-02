شقيقة ميغان ماركل تُطالبها بالإعتذار من والدها









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تعرّضت دوقة ساسكس ميغان ماركل لهجوم قاس من شقيقتها ​سامانثا ماركل​ التي طالبتها بالإعتذار لوالدها ​توماس الذي تسببت له بمعاناة شديدة_ ووصفت معاملتها له بالمقززة. حيث نقلت انتقدت قرارها بالإنفصال عن العائلة المالكة في بريطانيا، واعتبرته صادماً ومحرجاً لأسرتها. وقالت: "..لا تشعر بالندم بشأن ما سببته أفعالها من حزن وأسى لأسرتها ووالدتها، ولا اعتقد أنها أبدت أي اهتمام لعائلتنا وأفراد العائلة الملكية على حدٍ سواء".

ونقل موقع صحيفة Express، عن سامنثا التي تحدثت عبر شبكة NewstalkZB الإذاعية في نيوزيلندا، أنها دعت ميغان للاعتذار من والدها، مؤكدة أنه منحها حياةً رائعة". وقالت: "لا يتوجب على والدي أن يتذلل لابنته لتتحدث معه. إنها بحاجة للتصرّف بنضج. تبا لسمعتها. بدون دعم والدي كانت لتصبِح نادلة،.. وهي مدينة بالاعتذار للكثيرين".

