شكرا لقرائتكم خبر عن النباتيون وتغير المناخ والنحل أبرز قضايا على هامش حفل أوسكار 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما يتبنى نجوم هوليود قضايا عالمية، قد لا تتعلق بالسينما فقط، ولكنها قضايا شائكة لها علاقة بالمجتمع الدولى، ومنها أيضًا القضايا الإنسانية، حيث يجد هؤلاء النجوم، أن أكبر حفل لتوزيع جوائز السينما فى العالم "اوسكار"، قد يكون فرصة مناسبة لهم، للتحدث عن قضاياهم الشائكة.

أوسكار 2020، قد يشهد عدد كبير من الموضوعات والقضايا الشائكة، التى يتبناها مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات العالميين، فمؤخرًا اتخذت ادارة "أوسكار"، قرارًا بأن يكون كافة الطعام فى حفلات الأوسكار "نباتيًا"، كما هو الحال فى حفل "جولدن جلوب" لهذا العام.



اوسكار 2020

ولكن على الجهة المقابلة، تعرض الأشخاص النباتيون إلى هجوم عنيف قبل أقل من شهر، من قبل المذيع بيرس مورجان، والذى هاجم النباتيين، واتهمهم بأنهم لا يراعون حقوق مليارات النحل التى تموت نتيجة رفاهية البعض منهم.

وتابع مورجان، إن النباتيين لا يهتمون بـصغار النحل، وأن المليارات منهم تُقتل كل عام لينعموا بوجبات من الأفوكادو واللوز فى طائراتهم الخاصة.

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وأضاف، ليس النحل فحسب، بل وكل الحشرات التى يتم قتلها كل عام نتيجة عمليات التلقيح ولا يرفع أحد صوته احتجاجا، مشيرًا إلى أن المشاهير من النباتيين لا يهتمون بالمحار والأصداف التي يلتهمونها وهي كائنات حية أيضًا.

إدارة أوسكار تراجعت عن تحويل كل طعام حفلات الأوسكار إلى الطعام النباتى، بسبب اعتراض بعض أعضاء التحكيم على سطوة هذا النظام، حيث تم التوصل إلى أن يكون 70 % من الطعام نباتيًا بينما ستتضمن النسبة الباقية أسماكًا ولحوما، ولكن كل الأحداث والفعاليات ستخلو من عبوات المياه أو الأكواب البلاستيكية.

"واكين فينكس" نجم العام 2019 سينما بلا منازع، هو من أطلق شرارة الاحتجاج الأولى فى حفل عشاء جوائز جلوب الرسمى، ما دفع اللجنة المنظمة لاستبدال أطباق اللحوم والأسماك الرئيسة بأطباق الأرز والفطر.



واكين فينكس

أما النجم ليوناردو دى كابريو، فهو واحد من أكثر نجوم العالم، اهتماما بقضية البيئة وتغير المناخ، وهي المهمة التى قام بها من دون كلل في أكثر من 3 دورات لذلك الحدث السينمائى الكبير.

وفيما يتعلق بحرائق أستراليا التى اشتعلت قبل شهور، ونتج عنها نفوق ملايين الحيوانات، فستستغل نيكول كيدمان الحدث للفت الأنظار لهذه المأساة.