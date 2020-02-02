شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تهنئ زوجها: "عيد ميلاد سعيد يا دادي دودي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة ياسمين رئيس، زوجها المخرج هادى الباجورى بمناسبة عيد ميلاده بصورة تجمعهما احتفالاً بالمناسبة السعيدة، ونشرت النجمة الشابة ياسمين رئيس على حسابها بموقع "إنستجرام"، اليوم الأحد، صورتها مع زوجها وهنأته قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا دادي دودي"، ومنذ أيام، أعلن المخرج هادي الباجوري بدء تصوير فيلمه الجديد "جارة القمر"، بطولة زوجته الفنانة ياسمين رئيس ويشاركها البطولة أحمد الفيشاوى، وأسماء جلال وعلى الطيب.



ياسمين رئيس وزوجها على انستجرام

ويصور النجم أحمد الفيشاوي والفنانة ياسمين رئيس مشاهدهما فى فيلمهما الجديد "الحارث"، داخل ديسكو، ونشر ”الخليج 365”، فيديو من داخل الكواليس لنجمى العمل وهما يرقصان فى الكواليس، الفيلم من إخراج محمد نادر جلال وهو أول عمل سينمائى طويل له، ولم يتم تحديد موعد لطرحه فى السينمات بشكل نهائى.

فيلم "الحارث" يعد من الأعمال السينمائية التى تم الكشف عنها مؤخرًا وتعتمد على الشباب، ويقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وعلى الطيب ونهى عابدين وأسماء جلال، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

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ياسمين رئيس وزوجها

وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض، حيث بدأ فريق العمل التصوير منذ أسابيع قليلة ويستمر صناعه فى التصوير خلال الفترة المقبلة لسرعة الانتهاء منه ودخوله عمليات المكساج والمونتاج استعدادًا لطرحه فى السينمات.

ويعرض للفنانة ياسمين رئيس حاليًا فى السينمات فيلم "لص بغداد" للنجم محمد عادل إمام، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم منهم أمينة خليل وفتحى عبد الوهاب وأحمد العوضى، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج سينرجى فيلمز.

أما أحمد الفيشاوى كانت آخر أعماله مشاركته فى فيلم "ولاد رزق 2" مع أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.