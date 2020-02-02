شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..أحمد بتشان يطرح أول كليباته "لازم أفهم" من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أحمد بتشان أول كليباته بعنوان "لازم أفهم"، وذلك من ألبومه الجديد، وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، ومن المقرر طرح الألبوم خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو إنتاج مشترك.

وتعاون أحمد بتشان في الألبوم، مع مجموعة من أهم صناع المزيكا فى مصر والوطن العربي، من الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولي، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، عمرو المصري، هشام صادق، وخالد فرناس.

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أما الملحنين، فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، وفي التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.

ويُعد أحمد باتشان من أشهر نجوم الشباب فى الفترة الأخيرة، وله العديد من الأغنيات الناجحة، مثل: "قابلتك امتى"، وأغنية "راح"، و"حبك شر"، وكل منها حققت ملايين المشاهدات عبر موقع "يوتيوب".