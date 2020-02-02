شكرا لقرائتكم خبر عن ينصح بفيشار حجم عائلى لمشاهدة فيلمه No TIME TO Die.. اعرف مدة عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت عدة تقارير من داخل شركة إنتاج فيلم جيمس بوند الجديد الذي يأتي بعنوان No Time To Die، أن مدته ستبلغ قرابة الثلاثة ساعات، المقرر عرضه يوم 2 أبريل المقبل فى دور العرض السينمائي بمختلف أنحاء العالم.

ووفقًا لبعض المصادر من قبل الموزعين، فإن الفيلم الجديد سيكون أطول فيلم في تاريخ صناعة الأفلام لأجزاء جيمس بوند الشهيرة منذ انطلاقها، وسيبلغ مدته ساعتين و54 دقيقة.

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ونصحت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقريرها، المشاهدين باصطحاب أكبر قدر ممكن من الفشار قبل الدخول للفيلم، بالإضافة إلى إفراغ حاجتهم من التبول لعدم الخروج من منتصف الفيلم وتفويت أحد المشاهد المهمة".

وعلى سياق متصل، قرر القائمون على الفيلم الجديد، وهى تعين المغنية العالمية بيلي إيليش لغناء أغنية الفيلم الجديد، ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى، صورة النجمة صاحبة الـ 18 عاماً، مؤكدين اختيارها لغناء أغنية الفيلم الجديد.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة، كما انضم للجزء المنتظر الممثل لأبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار الأخيرة.