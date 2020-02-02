شكرا لقرائتكم خبر عن صبا الرافعي تنضم لمسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة صبا الرافعي إلى أسرة مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذى تلعب بطولته النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وتجسد صبا شخصية "داليدا" وهي شخصية مختلفة وجديدة عليها وتجمع معظم مشاهدها بالفنان كريم فهمي.



الفنانة صبا الرافعى

مسلسل "ونحب تانى لية" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، تارا عماد، وإيمان السيد، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج، وانطلق تصوير أول مشاهده يوم 22 يناير الماضى.

يذكر أن آخر أعمال صبا كان خلال مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" في حكاية "اكدب عليا شوية" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى كذلك، وشارك فى بطولة الحكاية ميرهان حسين ومراد مكرم وأمير شاهين ومؤمن نور وأسما سليمان وطاهرة وياسمين كساب وتم عرض العمل العام الماضى.



حكاية اكدب عليا من نصيبى وقسمتك 3

وشاركت صبا أيضًا العام الماضى فى مسلسل "كارمن" من نوعية الـ 60 حلقة إخراج حسين شوكت وبطولة ريهام حجاج محمد كيلانى، ولاء الشريف، شيرين، نور محمود، عمر الشناوى، محمد على رزق، هاجر أحمد، كاتيا محمود، عبير منير، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.