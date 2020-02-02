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شكرا لقرائتكم خبر عن بقت حاجة تانية خالص.. عمليات التجميل لها فضل على شاكيرا ..شوف بنفسك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلجأ الكثير من النجمات للخضوع لعمليات التجميل وذلك من أجل الظهور بملامح جذابة أكثر مما تبدو، إحدى هؤلاء النجمات هي النجمة الكولومبية شاكيرا التي يعتبرها الملايين من شتي أنحاء العالم أنها مثال للجمال و التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 43 و تظهر بالصور و كأنها فتاة عشرينية .
شاكيرا زمان و دلوقتي
فمن عمليات التجميل التي خضعت لها شاكيرا والتى أحدثت فارقا هي تجميل الأنف ، حيث يظهر أنفها أكثر نحافة عن ذي قبل كما ظهرت مقدمة أنفها بحجم أصغر .
شاكيرا زمان و دلوقتي
ووفقا لموقع "بلاستيك سورجري" فبالإضافة لإجرائها عملية تجميل الأنف يبدو ان شاكيرا خضعت لعملية "زراعة الثدي" وهو ما جلها تظهر بجسد مثالي ملفت للكثيرين .
كما ظهرت التكهنات التي كان سببها الحقيقي هو تداول الصور القديمة لشاكيرا منها أن النجمة الشهيرة خضعت لتحسين شكل " الفك" إضافة لتعديل شكل الخدين.
وبعيدا عن عمليات التجميل كانت شاكيرا في بداية مسيرتها الفنية تظهر بشعرها الأسود الداكن لكنها قررت أن تزيد من جمالها وجاذبيتها وغيرت لون شعرها للأشقر مع الاستعانة بالـ "إكستنشن " لكي تعطي لشعرها شكلا مميز فيظهر أكثر طولا وكثافة .
شاكيرا بمرحلة الشباب (1)
شاكيرا بمرحلة الشباب (2)
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كانت هذه تفاصيل خبر بقت حاجة تانية خالص.. عمليات التجميل لها فضل على شاكيرا ..شوف بنفسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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