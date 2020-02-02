شاهد .. محمد هنيدي يحتفل بعيد ميلاده ال 55

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كتب امير فتحي في الأحد 2 فبراير 2020 05:55 مساءً - احتفل الفنان المصري ” محمد هنيدي ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مجموعة من الصور له احتفالا منه بعيد ميلاده ال 55 .
وكتب في تعليقه عليها : ” أكيد يعني الحلاوة دي عمرها ما تكمل 55 .. ده دقني لسة منبتة إمبارح ” .
كما حرص على توجيه الشكر لكل من قام بتهنئته بعيد ميلاده على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع ” تويتر ” .
فكتب قائلا : ” شكرا لكل حبايبي اللي باركولي بعيد ميلادي .. بس والله جيلنا جيل التسعينات بقى حاسس إنه عجز ” .
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