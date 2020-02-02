فنانة لبنانية "غير متوقعة" ستشارك باسل خياط بطولة "النحات".. من هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يترقب جمهور الفنان السوري باسل خياط مسلسله الجديد "عهد الدم" والذي سيعرض على منصة شاهد قريبا، وتشاركه في بطولته مواطنته الفنانة نادين تحسين بك؛ إذ ينتمي المسلسل إلى فئة العشريات التي تتبعها المنصة أخيرا، والعمل مأخوذ من مسلسل صربي يروي قصة شخص يتعرض لحادث سير ويتسبب بمقتل ابنة رئيس عصابة، ويُطالبه الأخير بقتل عدد من الأشخاص مقابل العفو عنه، وفي حال رفض سيتخلص من عائلته.

وعلى صعيد متصل، ينافس الفنان السوري بالموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "النحات" من كتابة السيناريست السورية بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي سميري، وإنتاج شركة "isee media" للمنتج إياد الخزوز.

وأثار اسم النجمة التي ستقوم بدور البطول النسائية أمام الفنان السوري فضول الجمهور، خاصة بعد تداول صور تجمعه بالنجمة اللبنانية ندى أبو فرحات والتي شاركته في بطولة مسلسل "الكاتب" الموسم الماضي.

لكن بعض المصادر كشفت أخيرا عن اسم النجمة التي ستخوض دور البطولة أمام خياط والمفاجأة أنها فنانة لبنانية لم يسبق أن شاركت في دور بطولة سابقا، وهي ليا بو شعيا.

وقالت المصادر إن صناع المسلسل قرروا اختيار بو شعيا نظرا للجمال الطبيعي الذي تتمتع به، بالإضافة لأنها صاحبة خبرة في المسرح، وهي عضوة في الفرقة اللبنانية الشهيرة كركلا، ويجسد خياط في العمل 3 شخصيات مختلفة، فيما من المفترض أن تجسد ليا دور طالبة لديه.

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وفي الوقت الذي يراى فيه بعضهم أن مشاركة ليا في بطولة أمام باسل خياط هي مجازفة كبيرة من قبل صناع العمل، رحب آخرون بالفكرة خاصة أن الجمهور بات يبحث عن وجوه جديدة تتمتع بالبساطة.

وسبق للفنانة الشابة أن شاركت في مسلسل Beirut City والذي عرض سابقا على قناة ام بي سي، ولكنه لم يحقق أي نجاح جماهيري يذكر.

وبمشاركة ليا في العمل فإن الثنائية التي جمعت خياط بالفنانة اللبنانية دانييلا رحمة في الموسمين الماضيين انتهت، بعدما حققا نجاحا في مسلسل تانغو بالموسم ما قبل الماضي إلى جانب دانا مارديني وباسم مغنية، وفي مسلسل "الكاتب" والذي عرض بالموسم الماضي.

وعلى صعيد آخر سيبدأ اليوم عرض مسلسل "العودة" للفنانة اللبنانية دانييلا رحمة والذي يجمعها بعدد من النجوم أبرزهم اللبناني نيكولا معوض والسوري إيهاب شعبان.