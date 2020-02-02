"حزلقوم" و"أسرار الحجر" بانتظار عشاق المسرح في السعودية.. إليك الموعد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشهد فعاليات "شتاء طنطورة" عرضا لمسرحية (أسرار الحجر) وذلك ضمن موسم العلا في منطقة الحجر، وهي عبارة عن مسرحية تفاعلية تضم 60 ممثلا وممثلة تحكي قصة من قصص الأنباط بأسلوب درامي تفاعلي خلال نصف ساعة من الإيقاع الجميل واللوحات الفنية المميزة.

وتستعرض المسرحية حياة الأنباط المعيشية والأشياء التي اشتهروا بها من تجارة وحرف وغيرهما وكيفية التحنيط، ولعل أهم ما يميز المسرح التفاعلي هو مشاركة الجمهور بشكل مباشر وغير مباشر في أحداث المسرحية؛ ما يجعل العمل أكثر متعة وتشويقا.

المسرحية من إخراج الدكتور قاسم القضاة الذي يتميز بأسلوبه المشوق والمتناسق في بناء العمل الدرامي؛ إذ يعد قاسم القضاة من رواد المسرح التفاعلي في المملكة والخليج العربي والشرق الأوسط، وهي من تأليف الدكتورة لينا الصمادي.

وأشار المخرج قاسم إلى أن تجربة مسرحية (أسرار الحجر) هي تجربة مميزة في المسرح التفاعلي المعاصر؛ إذ تمزج التجربة ما بين المسرح التفاعلي ومسرح الشارع، مضيفا: "قمت بتدريب الممثلين وإعدادهم في برنامج المسرح التفاعلي وكذلك قمت بإخراج العمل في لوحات إخراجية حيوية، توالف بين حضارة الماضي العريق والبناء الدرامي المنسجم مع الأحداث بأسلوب مشوق وفعال، حيث تم استخدام الخيول والجمال في العمل المسرحي لتجسيد لوحة مسرحية بقالب سينمائي جميل جدا يشد المشاهد للمتابعة والتفاعل والمتعة المطلوبة".

وشدد القضاة في حديثه لـ"فوشيا" على أهمية المتابعة المستمرة في إعداد الممثل أثناء العروض وما بعد العروض المسرحية للمسرح التفاعلي خاصة أن العروض تمتد لأشهر فيحتاج الممثل من المخرج التمرين والمتابعة والملاحظة حتى يستمر في عطائه وتميزه.

يشار إلى أن فعاليات "شتاء طنطورة" قد انطلقت في الـ 19 من ديسمبر 2019 وتستمر حتى الـ 7 من مارس 2020، ويدعو المهرجان عشاق الفنون والثقافة من حول العالم للاستمتاع بمجموعة من العروض والفعاليات والتجارب الثقافية والفنية والتراثية الغنية ضمن أجواء "محافظة العلا" التاريخية، والتي تحتضن "الحجر" أو ما يعرف "بمدائن صالح" وهو أول المواقع المسجلة في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في المملكة العربية السعودية.

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من جهة أخرى، تنطلق الأربعاء المقبل على مسرح أبو بكر الشدي بمنطقة البوليفارد المسرحية الكوميدية "حزلقوم"، والتي تأتي ضمن فعاليات شتاء الرياض وتستمر لمدة أربعة أيام، فيما يتقدم نجوم العمل الفنان الكوميدي أحمد مكي.

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية "حزلقوم" إحدى أشهر وأجمل الشخصيات التي قدمها "مكي" ولاقت نجاحا كاسحا في السينما، والآن سيكون على المسرح في نص كوميدي رائع يواجه خلاله "حزلقوم" بسذاجته وغرابة أطواره شخصيات ومواقف مثيرة ويتنقل من ورطة لأخرى ومن حال إلى حال في إطار كوميدي غنائي مدهش.

وأشار الهواري مؤسس شركة "كايرو شو" إلى أن مكي وصل بالفعل إلى الرياض ليبدأ بروفات يومية مكثفة استعدادا لانطلاق العروض، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الترفيه من أجل توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح هذا العرض وكافة العروض الأخرى، لافتا كذلك إلى أن ذلك يعكس الإرادة القوية والرغبة الصادقة من المملكة في تحقيق طفرة ثقافية وفنية غير مسبوقة.

وقد تقرر أن ينعقد المؤتمر الصحفي مساء غد الاثنين للكشف عن كافة التفاصيل النهائية والاستعدادات لانطلاق العروض.

ومسرحية "حزلقوم" من إخراج كريم سامي ويشارك أحمد مكي البطولة نخبة من نجوم الكوميديا على رأسهم بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وسليمان عيد، وميرنا جميل.

ويعد الفنان أحمد مكي كما يسميه المصريون "الكبير أوي" من أكثر الفنانين موهبة؛ إذ جمع العديد من المواهب الفنية المتعددة، فهو ليس مجرد ممثل كوميدي عادي بل هو مجموعة من الممثلين الكوميديين الذين من الممكن أن تراهم في مشهد درامي واحد كما حصل فنيا في مسلسله الأشهر عربيا "الكبير" بأجزائه الخمسة.