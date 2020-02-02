جاستن بيبر يعلن حداده على كوبي براينت.. والتكلفة 1200 دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن مغني البوب الكندي جاستن بيبر حداده على لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت (41 عاما) وذلك بعد ارتطام طائرة الهليكوبتر التي كان يستقلها هو وابنته جيانا (13 عاما) و7 ركاب آخرين في أحد تلال كالاباساس الأسبوع الماضي؛ ما أدى إلى مقتل جميع من كان على متن الطائرة.

وجاء حِداد جاستن بيبر عبر حسابه في إنستغرام والذي يتمتع بقاعدة جماهيرية تصل إلى 126 مليون متابع، حيث بدل صورة البروفايل إلى قلب لونه بنفسجي داخل دائرة صفراء وبداخله كتب رقم 24 وهو رقم الراحل كوبي في فريق كرة السلة الذي يلعب فيه Lakers.

وليس ذلك فحسب، بل قرر جاستن فعل المزيد لصديقه الراحل براينت، فاشترى قطعة فنية ليضعها في منزله تكريما لكوبي، وهي عبارة عن شكل دب يرتدي قميص كرة السلة لفريق Lakers، وينتعل في قدميه حذاء رياضيا من علامة نايكي، بلغ سعره 1,200 دولار.

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وبحسب موقع TMZ الأمريكي، فإن فريق جاستن بيبر تواصل مع صاحبتي متجر Idiot Box Art إميلي برايت وتمارة مارتن وأتمّوا العملية الشرائية، وفي تعليقهما على الصورة، كتبتا: "للذكرى من أجل جميع من كانوا في الرحلة - كوبي، جيجي، وبقية العائلات المتضررة".

وأضاف الموقع بأن متجر Idiot Box Art أنتج خمس قطع فنية فقط على شكل الدب وبيعت جميعها، ولأن الطلب كان كثيرا عليها، قرروا صناعة نسخ مصغرة منها بقيمة 200 دولار للواحدة، على أن يعود 24% من أرباحهم لدعم جمعية كوبي الخيرية MambaOnThree، علما بأن فتاتي المتجر هما من وراء الكثير من القطع الفنية في منزل كوبي.

وعلى صعيد متصل، استكمل جاستن بيبر حداده على كوبي براينت بارتدائه معصم يد لونه أصفر حمل رقم 24 أيضا، حيث نشر صوره وهو يرتديه في أكثر من مناسبة.

يذكر أنه فور وفاة كوبي براينت يوم السبت الماضي في الخامس والعشرين من شهر يناير الفائت، نشر جاستن بيبر صورة جمعته بالراحل عندما كان جاستن ما زال صبيا حينها، وعلق على الصورة قائلا: "لا يمكن ذلك. لطالما شجعتني يا مامبا وأعطيتني أفضل الاقتباسات التي ما زلنا نضحك عليها حتى اليوم. أحبك يا رجل".