زهير رمضان لفنانين سوريين: نسامحكم بحالة واحدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طالب نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان من الفنانين الذين خرجوا من بلدهم خلال الأزمة ويريدون العودة حاليًا بأن يتحلوا بالشجاعة ويقدموا اعتذارهم عن مواقفهم.

وأضاف رمضان الشهير بدور رئيس المخفر "أبو جودت" في مسلسل "باب الحارة" أن النقابة لا تمانع من عودة أي فنان إلى سوريا، مؤكدًا أن العودة ستكون مشروطة بموافقة النقابة.

وأوضح النقيب في تصريحات إذاعية أنه أصدر منذ السنة الماضية قرارًا للشركات العاملة داخل سوريا، يلزمها بضرورة الحصول على موافقة النقابة قبل أن تستقبل أي فنان يريد العمل في البلاد سواء كان عربيًا أم سوريًا.

وتابع بأنه دعا سابقًا ورحب بعودة أي فنان، لكن "أي حدا غلط بحق البلد بدنا نقلو ليش غلطت، بعض الفنانين الذين "ضبوا" أمتعتهم وغادروا، ويريدون العودة اليوم بعدما رؤوا الأمان، بأن يتحلوا بالشجاعة ويظهروا على شاشات التلفزيون ليعتذروا عن مواقفهم، ويقولوا حسب تعبير رمضان: "مسا الخير سوريا مسا الخير يا أهلي يا ناسي، أنا آسف كنت مغمض عيوني ما كنت وعيان، أنا غلطت... آسف بعتذر منكم".

وكشف زهير رمضان عن أسباب فصل عدد من الفنانين من النقابة بأنه جاء من ناحية قانونية مالية، قائلا إن النقابة كانت "مكسورة بـ65 مليون ليرة، ولم يكن ثمة رواتب للمتقاعدين"، وأوضح أنهم وجدوا أن بعض الفنانين لم يدفعوا اشتراكاتهم منذ 8 سنوات، لذلك صدر قرار بأن يقوموا بالتسديد ضمن مهلة، وكل من لم يسدد تم فصله من النقابة.

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وبين أنه يحق لمن تم فصله أن يعود بعد تسديد التزاماته المالية، ويستثنى من صدر بحقهم حكم من "مجلس التأديب بالشطب".

وقال رئيس نقابة الفنانين، إن عدد الذين تم شطب قيودهم في النقابة، ثمانية وهؤلاء "لا يحق لهم العودة، فقد شطب قيدهم نهائيا من خلال قرار من مجلس التأديب".

وأضاف أنه تم اتخاذ ذلك الإجراء وفقًا للقانون، وقال: "لم يصدر أي شيء إلا بالقوانين والأنظمة... نحن نعمل في مؤسسة وليس في دكان خضرة".

https://web.facebook.com/watch/?ref=external&v=629064044587880