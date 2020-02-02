في يوم.. قلبي يا قلبي لـ نانسي عجرم تقترب من مليونى مشاهدة على يوتيوب

حقق كليب أغنية "قلبي يا قلبي" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم نسب مشاهدة وصلت لـ مليون و700 ألف بعد مرور يوم على طرحها بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وتعد هذه الأغنية، الأولى بعد أزمتها الأخيرة التي تعرضت لها هي وزوجها فادي الهاشم.

وعلى جانب آخر تواصل الفنانة نانسي عجرم، المشاركة في فعاليات برنامج ذا فويس كيدز، حيث تستعد للظهور في البرنامج فور انتهاء مرحلة الصوت والتي تم تسجيل حلقاته بالفعل.

أغنية "قلبي يا قلبي" كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق، والفيديو كليب من إخراج راجا نيهمي.

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