شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة جديدة للسقا بحصانه.. وجمهوره "أخطر خطير يا أبو ياسين" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد السقا، جمهوره، بمقطع فيديو من تدريبات اليوم، على حصانه، بحسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وظهر من خلاله وهو يقوم بأداء قفزة بالحصان على ارتفاع كبير، موجهًا الشكر للمدرب الخاص به.

وسرعان ما لفت السقا انتباه الكثير من جمهوره على مقطع الفيديو الذي نشره منذ قليل، وكتب أحد المعجبين قائلاً "أخطر خطير"، وعلق آخر قائلاً "ما شاء الله تبارك الله عليك يا أبو ياسين".

وينتهى النجم أحمد السقا من تصوير أحداث فيلم "العنكبوت"، خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يلعب بطولته مع كل من منى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى ومحمد لطفى وغيرهم ومن تأليف محمد ناير واخراج أحمد نادر جلال، وينافس به خلال موسم عيد الفطر المقبل، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

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"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

وحل النجم أحمد السقا، مؤخرا ضيفا على برنامج its show time الذى تقدمه الإعلامية دينا حويدق ومها الصغير على قناة CBC، وتحدث عن وأكثر نصيحة يتذكرها من والده هي جملة "أوعى تتجوز يا ابني"، كما كان ينصحه دائمًا بالتواضع بين الناس ومصاحبتهم، كاشفًا أن لقطات الأكشن في أفلامه مثل مشهد "حرقه" في فيلم الجزيرة، وقفزته في النيل بفيلم تيتو، وهروب اضطراري يقوم بها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، حيث يتدرب عليها ويدرسها.

وأكد الفنان أنه أكثر الممثلين بين أبناء جيله تصويرًا في الخارج، وأنه بحسب خبرته وتجاربه يمكنه القول إن في مصر الآن تقنيين لأفلام.

وشدد السقا على أنه في البداية لم يكن مقتنعًا بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك لأنه "راجل دمه حر"، متابعًا أن الكلام الجيد يرفع من معنوياته لكن أي شخص يتجاوز في حق أهل بيته لا يتهاون معه.