شكرا لقرائتكم خبر عن كروز وجيمس كوردن وكيانو رفز ينضمون لمقدمى فقرات حفل الأوسكار لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 فى بيان رسمي عن عدد من أسماء النجوم المشاركين في تقديم فقرات الحفل الذي سيبث على الهواء مباشرة يوم الأحد 9 فبراير على قناة ABC، والقائمة الجديدة تضم كلاً من النجمة الإسبانية بينلوب كروز والمذيع جيمس كوردن وديان كياتون وشيا لابوف وكيانو ريفز وستيف مارتن، كما يشارك أيضًا جورج ماكاي ومايا رودولف.

وتضم قائمة النجوم المشاركين في تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار والتي سبق الإعلان عنها كلاً من ماهرشالا علي وزازي بيتز وتيموثي شالاميت وأوليفيا كولمان وويل فيريل وجال جادوت وميندي كالينج، وريجينا كينج ورامي مالك، وغيرهم، وحسب البيان فإن القائمين على الحفل سيستمر في الإعلان عن المزيد من المواهب التي ستشارك بهذا الحدث الضخم.

يذكر أن تسعي إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار توفير السلامة والأمان بشتي الطرق حتي يخرج الحفل للعالم بشكل فخم ومشرف كالعادة، ففي بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، وضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود، ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Driveابتداء من الساعة 3 صباحا يوم الأحد 2 فبراير، وسيظل مغلقًا حتى الساعة 6 صباحًا في يوم الأربعاء 12 فبراير، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، وسيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة .