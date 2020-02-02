شكرا لقرائتكم خبر عن محسن أحمد: طبيبى قال لى "شفاءك داخل اللوكيشن" وعملى هو العلاج لحالتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مدير التصوير محسن أحمد تصوير فيلم "2 طلعت حرب"، رغم المرض الذى ألم به فى الفترة الأخيرة بعد إصابته بجلطة فى المخ تعافى منها إلا أنها تركت آثارًا مرضية أخرى، منها صعوبة فى الحركة فى الجانب الأيمن من الجسم، وإن كان يتحرك ببطء ولكن ليس بنفس الكفاءة.

وأجمع فريق عمل الفيلم على أن محسن أحمد يقاتل فى كواليس تصوير الفيلم، ويهزم مرضه بروح قتالية، إذ أوشك على الانتهاء من تصوير الفيلم باستثناء 4 أيام تصوير فقط، لمشهد فى فيلا وحفلة لافتتاح قناة فضائية ضمن أحداث الفيلم .

وفى تصريح لـ"الخليج 365" قال محسن أحمد: هناك معالج ألمانى أتابع معه حالتى المرضية، طلب مقابلتى بعد الاطلاع على صفحتى الشخصية وأبلغنى أن شفائى لن يعود إلا داخل اللوكيشن أثناء العمل، فوصف لى العمل علاجًا، والحمد لله انتهين من الفيلم فى زمن قياسى.

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وأضاف محسن أحمد أنه يتوجه بالشكر لمهرجان الإسكندرية السينمائى بعد أن أبلغوه أنه ضمن المكرمين فى الدورة المقبلة من المهرجان، مضيفا: هذا أكبر رد على المشككين فى أننى اتعافى من مرضى.

"2 طلعت حرب" تدور أحداثه فى ستينات القرن الماضي، ويستعرض أبرز القضايا التى شغلت مصر فى تلك الفترة من خلال 4 حكايات، ومعظم أحداث العمل تدور فى ديكور ثابت داخل إحدى الشقق بشارع طلعت حرب فى منطقة وسط البلد، ويحكى الفيلم قصصًا عظيمة عن بطولات الجيش المصرى فى حرب الاستنزاف حتى تحقيق انتصار أكتوبر وإرساء السلام فى المنطقة بعد الحرب، كما يتعرض لفكرة الانفتاح الاقتصادى التى حدثت فى عصر الرئيس الراحل أنور السادات.

ويشارك فى بطولة "2 طلعت حرب" كل من الفنان أحمد وفيق والفنان حسين فهمى وسمير صبرى ودلال عبد العزيز، والفنان محمود قابيل والفنانة عبير صبرى وشيرى عادل، ومنة فضالى وأحمد مجدى من إخراج مجدى أحمد على وتأليف هنزاده فكرى.

وكان آخر أعمال المخرج مجدى أحمد على فيلم "مولانا"، للنجم عمرو سعد، وشارك فى بطولته كل من درة وفرح يوسف ومحمد سليمان، وأحمد مجدى وأخرون وشارك فيه عدد من ضيوف الشرف وتناول الفيلم قصة أحد الدعاة الجدد، والعمل مأخوذ عن رواية مولانا للكاتب ابراهيم عيسى.