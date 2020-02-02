شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة محل مجوهرات أول مشاهد نيللى كريم وآسر ياسين فى "100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت النجمة نيللى كريم المشاهد الأولى من مسلسلها الجديد "100 وش" فى أحد الأماكن بمصر الجديدة.

وتضمنت المشاهد الأولى سرقة محل مجوهرات مع النجم آسر ياسين الذى يشاركها فى بطولة العمل، فى إطار الإثارة والتشويق وتتغير حياة نيللى بالكامل بعد ذلك خاصة وأنها تجسد دور نصابة شعبية فى المسلسل وتقوم بالنصب على الاشخاص بمساعدة آسر ياسمين، والعمل من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر عرضه فى رمضان 2020.

"100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وارجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

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وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد 3 سنوات من الغياب حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية وشارك فى بطولته الهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقى، اياد نصار، ناهد السباعى، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى وقتها.

وكان أول تعاون بين كاملة أبو ذكرى ونيللى كريم فى فيلم "واحد صفر" تأليف مريم نعوم عام 2009 وشارك فى بطولته زينة والهام شاهين وأحمد الفيشاوى وانتصار ولطفى لبيب، والعمل الثانى مسلسل "ذات" أول بطولات نيللى كريم فى الدراما، و"سجن النسا" عام 2014 وشارك فى بطولته روبى ودرة وأحمد داود وريهام حجاج وسولى خطاب ونهى العمروسى وسلوى عثمان وحقق العمل نجاحاً كبيراً.

مسلسل "100 وش" هو تعاون انتاجى مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبى وتظهر فيه نيللى كريم بشكل مختلف ومغاير تماماً عن أعمالها السابقة فى الدراما التليفزيونية، كما تعود به إلى المنافسات الرمضانية بعد غيابها عن رمضان الماضى حيث قدمت آخر أعمالها "اختفاء"مع المخرج أحمد مدحت.