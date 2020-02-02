شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس وحمدى الميرغنى أبناء رئيس زيمبابوى فى "اتنين فى الصندوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد أوس أوس وحمدى الميرغنى خلال أحداث مسلسلهما "اتنين فى الصندوق" المقرر المنافسة به رمضان المقبل، شخصية عاملى نظافة – زبالين – يكتشفان مع تطور دراما العمل أنهما أبناء رئيس دولة زيمبابوى، ليتبدل حالهما، وتتغير نظرة الناس لهما، بعد أن كان يلفظهما المجتمع ويتجاهلهما حيث أصبح الكل يتودد لهما.

مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل تغييره وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.

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وكان المطرب محمد عدوية قد انتهى مؤخراً من تسجيل أغانى تتر البداية والنهاية للمسلسل حيث تحمل أغنية البداية اسم "قالولنا زمان" من كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد أنيس، وتوزيع الموسيقي أحمد العسال، وميكس وماستر ماهر صلاح وجيتار باسم سعيد، والنهائية بعنوان "انا انسان" من كلمات ياسر حسانين، وألحان محمد عدوية، وتوزيع أحمد العسال، وميكس وماستر خالد رؤوف.

ويسجل اتنين فى الصندوق" البطولة الأولى للفنانين حمدى الميرغنى وأوس أوس فى الدراما التليفزيونية بعد مشاركتهما سوياً عروض مسرح مصر على مدار سبع مواسم كاملة، حيث التحقا بالفنانين على ربيع ومصطفى خاطر الذين قدموا البطولة فى السنوات الماضية.

وانتهى حمدى الميرغنى مؤخراً من تصوير دوره فى مسلسل "فالانتينو" مع الزعيم عادل امام والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل أيضاً، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى امام ويشارك فى بطولته داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، محمد كيلانى، وفاء صادق، هدى المفتى، طارق الابيارى، الهام عبد البديع، رانيا محمود ياسين.