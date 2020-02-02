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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال عن رأيه فى الارتباط: "فيروس بييجى للسناجل فترة وبيتعالجوا منه" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح الفنان الشاب أحمد جمال أحد متابعيه عبر تويتر، والذى سأله عن مفهومه عن الارتباط، ليرد أحمد جمال رد غير متوقع بالمرة عليه.
ورد أحمد جمال على سؤال سأله له أحد المتابعين، إذ قال له :"يعنى ايه ارتباط؟"، ليفاجئه أحمد جمال بالرد وقال :" ده ڤيروس بييجي للسناجل فترة كده و بيتعالجوا منه تاني".
فيما سأله متابع آخر له عبر تويتر ، عن موعد عيد الحب، قائلا :"هو عيد الحب دا يوم ايه"، ليرد عليه أحمد جمال :"دا يوم ما ترتبط".
أحمد جمال
وكان أحمد جمال قد أعلن إطلاقه لأغنية جديدة مع عيد الحب" الفلانتين"، والذى يوافق يوم 14 فبراير من كل عام، وغرد عبر حسابه الرسمى بتويتر :"قريبا فى عيد الحب، كل سنة وأنت طيب".
الفنان الشاب أحمد جمال
وكان الفنان أحمد جمال، قد شارك فى احتفالية المتعافين من تعاطى المخدرات أغسطس الماضى بتقديم مجموعة من الاغانى لدعمهم خلال ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات .
جاء ذلك خلال فعاليات ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات، بحضور وزيرى التضامن الاجتماعىّ و الشباب والرياضة ، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى .
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