شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد سعيد يقلد أصوات 4 فنانين منهم حسين الجسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلس الفنان محمد سعيد مع 4 مطربين هم حماده هلال وأحمد سعد وحسين الجسمي وبهاء سلطان في جلسة فنية يعزف لهم علي آلة الناي إلا أنه عندما ترك الحلسة ثم عاد لم يجد الناى فسأل كل مطرب عن " الناى" فرد عليه كل مطرب بأداء وطريقة غنائه التي يقلد فيها الفنان محمد سعيد كل مطرب علي حدة.

الفنان محمد سعيد مطرب وعازف للناي وفي نفس الوقت هو أحد أفراد فرقة "ستديو الممثل" مع الفنان محمد صبحي ويشارك ممثلا وعازفا للعود في مسرحيته التي تعرض حاليا "خيبتنا ".

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مسرحية "خيبتنا" تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات ميرنا زكرى وعبير فاروق وربيعة رفيع والوجه الجديد حازم القاضى ومحمد يحيي ومحمد سعيد .

تتناول مسرحية "خيبتنا" ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.

"خيبتنا" مسرحية صريحة فيها دعوة لقراءة التاريخ ومعرفة الماضى لرسم المستقبل بطاقة إيجابية عالية، لأن الإنسان بدون وطن يصبح مشتتا، لأننا نجاة للوطن والوطن لنا نجاة".