بالفيديو.. أحمد السقا يقفز الحواجز بالحصان ويوجه الشكر لمدربه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان أحمد السقا، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو وهو يقفز الحواجز بحصانه، كما وجه الشكر للمدرب. وعلق: "شكرا لأخي ومدربي كابتن محمد شاهر خليفة"، وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي "السقا" مع الفيديو. من ناحية أخرى، يستكمل أحمد السقا تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلمه الجديد "العنكبوت" ويشاركه البطولة منى زكي، يسرا اللوزي، محمد ممدوح، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، شيماء سيف، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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