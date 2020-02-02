بعد نجاح عروض "مسرح مصر".. mbc 5 تطلق "مسرح المغرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أطلقت قناة (إم بي سي 5)، سلسلة عروض من الموسم الأول لمسرح المغرب، والتي تعرض على مسرح "ريالطو" بمدينة الدار البيضاء.
العرض الأول بعنوان "سيريكا"، والذي يتألق فيه الفنان المغربي عبدالله ديدان مع نخبة من الوجوه الشابة.
وعلى هامش افتتاح عروض مسرح المغرب، أقامت القناة حفلا حضره كوكبة من نجوم الفن والمجتمع والصحافة.
العروض يشارك في كتابتها كل من خالد ديدان، حسن فوطة، مريم الإدريسي، ويخرجها حسن هموش، أمين ناسور، وهشام الجباري.
يُذكر أن عروض "مسرح المغرب" تقام أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، على مسرح "ريالطو" في تمام السابعة والنصف، وتعرض على شاشة mbc 5 قريبا.
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