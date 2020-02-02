الشاعر سمير الفيل يكشف الحالة الصحية للشاعر السيد الزكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة: طالب الشاعر سمير الفيل الجمهور بالدعاء للشاعر الكبير محمد السيد الزكي، موضحا أنه يرقد حاليا بمستشفى دمياط المركزي، في حالة صحية حرجة. الفيل أعلن عن ذلك عبر صفحته بفيسبوك، وكتب "ادعوا للشاعر الكبير محمد السيد الزكي بالشفاء العاجل.. فهو في حالة حرجة بمستشفى دمياط المركزي". وكشف المخرج المسرحي سمير زاهر أن الشاعر الكبير تم حجزه بالعناية المركزة في المستشفى، مساء أمس السبت.

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