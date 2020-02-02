‪ طرح فيلم "رأس السنة" الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تطرح شركة فيلم كلينك فيلم "رأس السنة" يوم الأربعاء المقبل، 5 فبراير بدور العرض المصرية.

وتأجل عرض "رأس السنة" أكثر من مرة بسبب مشاكل رقابية، وعرض للمرة الأولى في ختام الدورة 18 لمهرجان مراكش السينمائي، وتدور أحداثه حول الاحتفال بليلة رأس السنة عام 2009 داخل قرية ساحلية سياحية.

والفيلم من تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر، وبطولة شيرين رضا، وإياد نصار، ومحمد ممدوح، وإنجي المقدم، وأحمد مالك، وهدى المفتي، وجيهان خليل، وضيف الشرف الفنان شريف منير.