بالفيديو.. ريم البارودي أمام الكعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة: شاركت الفنانة ريم البارودي، جمهورها بمقطع فيديو لها، من داخل الحرم الشريف وأمام الكعبة بالمملكة العربية السعودية. وكتبت "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك". وارتدت ريم عباءة سوداء وطرحة، وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي حرص على تهنئتها بالعمرة. ريم البارودي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل" قيد عائلي" الذي عُرض خارج السباق الدرامي الرمضاني.

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