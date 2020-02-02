هذا هو موعد طرح فيلم Fast and Furious 9

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 فبراير 2020 04:42 مساءً - يبدو أن عشاق سلسلة أفلام Fast and Furious الشهيرة، لا يطيقون انتظار طرح الجزء التاسع من السلسلة الشهيرة في دور السينما، فتسابقوا على مشاهدة ونشر الإعلان التشويقي للفيلم والذي حصد 9 مليون مشاهدة بعد يومين فقط من طرحه على "يوتيوب".



الإعلان التشويقي ظهر بشكل مشوق للغاية، خاصة مع ظهور نجم الـ WWE وعالم المصارعة جون سينا فى إطار حماسى للغاية بصحبة فان ديزل بطل الفيلم.



وكانت الشركة المنتجة حددت شهر مايو القادم وتحديداً يوم 22 منه كموعد لطرح الفيلم داخل دور العرض.









جدير بالذكر أن الجزء الأخير من سلسلة Fast & Furious حقق حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم، ويشارك في بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت إيستوود، وتشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجيسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجان وجارى سكوت تومسون، ومن إخراج F. Gary Gray، كما يذكر أن الجزء القادم سيشهد ظهور مغنية الراب الأمريكية كاردي بي في دور لم يكشف عنه بعد، وهو الجزء الذي تقوم بإنتاجه شركة Universal ، وتعد هذه ثاني مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز فى Hustlers.

بالفيديو: كاردي بي تنضم لفريق عمل فيلم Fast and Furious 9