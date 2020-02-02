شاركت النجمة اليمنية بلقيس جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة ابنها تركي للمرة الأولى في شكل واضح.
ونشرت المطربة بلقيس فتحي صورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، ظهرت فيها واضعةً ابنها على حجرها خلال قراءتها لها من احد الكتب.
وقالت الفنانة الشابة معلقةً: “صار لنا اسبوع تقريبا بدون تلفاز أو آيباد نهائيا في البيت لبيبي تركي . فقط نقرأ ونلعب كثيرا. سؤال للأمهات: أي نوع كتب تشترونها للاطفال بعمر سنة ونصف او سنتين وتحسونها ممتعة لهم؟!”.
وتباينت التعليقات حول تشبيه الطفل تركي بوالدته أم بوالده رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف.
ويذكر أن بلقيس تحيي حفلاً في الكويت إلى جانب الفنان الإماراتي حسين الجسمي في فبراير المقبل لمناسبات المهرجانات التي تقام في هذا البلد.
وهو ما أعلنته من خلال حسابها على التطبيق حيث كتبت: “متشوقة جداً للقاء أهلي وحبايبي في الكويت بعد غياب 3 سنوات عن مهرجانات فبراير الكويت. التقيكم وأخي الفنان الكبير حسين الجسمي في 13 فبراير ان شاء الله”.
وتلقت رداً من الفنانة السورية أصالة التي علقت: “يا روح قلبي بلقيستي الفراشة الطيّبة الذكية الموهوبة الكبيرة. كتير كتير متمنية أحضر هالحفلة وأستمتع بصوتك وبروحك وبفهمك وأسمع حسين الجسمي الصوت الذي أعشق وأكون كما الحضور بغاية الانسجام والشعور الرقي. ليلة كهذه تُهدي للروح وردة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس تنشر الصورة الأولى الواضحة لوجه طفلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.