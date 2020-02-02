شاهد: نانسي عجرم تبكي وتغادر مسرح ذا فويس كيدز.. لهذا السبب

شهدت حلقة السبت من برنامج “ذا فويس كيدز”، الذي يُعرض على شاشة “MBC”، لحظات مؤثّرة قبل دقائق من نهايتها، وبالتحديد حينما كان المتسابق العراقي عبد الكريم حاتم السعدي يستعد لمغادرة المسرح.

وبعدما قدم السعدي فقرته الغنائية ولم يوفّق، شكرته اللجنة على مشاركته في البرنامج. إلا أن فريق البرنامج عاد وطلب من المتسابق أن يقوم بإعادة تصوير مشهد دخول إلى المسرح “لأسباب تقنية”.

وهنا كانت المفاجأة، بعدما طُلب من نانسي عجرم أن تترك مقعدها ليحل محلها شخص آخر. وحينما دخل المتسابق العراقي التف هذا الكرسي له، ليفاجئ بحضور شقيقه الذي غاب عن العائلة منذ سنوات.

الطفل عبد الكريم حاتم السعدي، الذي كان قد أهدى الأغنية التي أداها على المسرح لأخيه المسافر، لم يتمالك دموعه حينما فوجئ بشقيقه واحتضنه بشوق.

كما ظهرت والدة المتسابق وهي تبكي بشدة، فما كان من نانسي عجرم سوى الدخول في نوبة بكاء طويلة هي الأخرى، بعدما تأثرت بما حدث.

من جهته أعرب محمد حماقي عن سعادته بأن يكون جزءاً من المشهد الذي حدث، بعدما اجتمع شمل الأسرة العراقية بعد سنوات من الفراق.