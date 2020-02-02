فوز العتيبي تقذف نصف المجتمع السعودي وتلصق بهم صفة الدياثة

أثارت الناشطة فوز العتيبي غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة عقب هجومها اللاذع علي الرجال بطريقة مثيرة للجدل، حيث ألصقت صفة الدياثة بنصف المجتمع السعودي.

وكتبت العتيبي في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”:” أكثر شي كان مكرهني بالزواج هو أن أغلب الذكور عندنا نوعين يا ديوث يتوقع من حقه يقيد خيارات زوجته بإسم الغيرة يا منحل ما يمانع حتى لو تكون مع غيره شايفين كيف كل واحد فيهم يدبل الكبد أكثر من الثاني”.

وواصلت العتيبي هجومها على الرجال، قائلة:”تحسين عندهم عفن فكري نظامهم يا أما أكون ديوث اتحكم بملابسك يا أكون منحل عادي حتى تكونين مع غيري ما يقدرون يصيرون زي العالم والناس”.

وتابعت العتيبي:” الآن سعيدة لأني حظيت بالرجل السوي بينهم”، بينما اتفقت معها مغردة، قائلة:” أغلب الذكور لايؤمن أن زوجته كيان مستقل عنه وأن لها الحق في الاختيار والحق في ممارسة جميع مايمارسه الرجل في الحياة، الأغلبية عندنا فاهم الغيرة بالتسلط على جسد واختيارات زوجته ويحدد لها مهام ويجدولها ولازم تمشي عليها عنوان الجدول تحبيني! امشي على هالجدول ( ابتزاز عاطفي )”.

وتعرضت العتيبي لانتقادات لاذعة من قبل رواد التواصل عبر منصات السوشيال ميديا بعد هجومها على الرجال، كما طالبوا بضرورة محاسبة العتيبي وتوقيع عقوبة صارمة ضدها بتهمة سب وقذف معظم المجتمع السعودي.