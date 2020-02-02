أفلام جوني ديب في مهرجان برلين تتصدر تريندات السعودية

تصدر جوني ديب تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن أشعلت أفلام جوني ديب وسيجورني مهرجان برلين في ذكراه السبعين.

ويحتفل المهرجان الدولي الذي يعد أحد أرقى المهرجانات السينمائية فى أوروبا إلى جانب مهرجان كان والبندقية، بالذكرى السنوية السبعين لتأسيسه في عام 2020، ويستمر 11 يومًا.

وسيفتتح المهرجان فى 20 فبراير، بفيلم "عام سالينجر"، للمخرج السينمائي الكندي فيليب فالاردو، والفيلم إنتاج كندي مشترك من بطولة النجمة الأمريكية "سيجورنى ويفر"، والمأخوذ عن مذكرات الكاتب الأمريكي جوان جوانكوف.

وستكون النسخة المقبلة، الأولى للمهرجان

تحت إدارة المخرجين الجدد "كارلو شاتريانط، و"مارييت ريسينبيك"، بعد أن أنهى المدير السابق "ديتر كوسليك"، العام الماضى، فترة رئاسة استمرت 18 عامًا.. ومن بين النجوم البارزين المشاركين هذا العام.

وقال منظمو مهرجان برلين السينمائي الدولي إن أفلام النجمين الأمريكيين "جونى ديب" و"سيجورنى ويفر"، ستكون من أوائل الأفلام في فعاليات المهرجان السينمائي.

ويشارك في المهرجان الممثلة البريطانية هيلين ميرين، التى توجت بجائزة الأوسكار، التى سيتم تكريمها بجائزة "برلين للإنجاز" مدى الحياة، ومن المقرر أن يترأس لجنة تحكيم

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المهرجان الممثل البريطانى جيريمى إيرونز.

وولد جوني ديب في أونزبورو، كنتاكي، وهو ابنًا لكل من بيتي سو بالمر وهي كاتبة، وجون كريستفور ديب سينيور وهو مهندس مدني.

ولدى جوني شقيق واحد وشقيقتين، وتعود أصوله إلى ألمانيا، وأصول بعيدة من قبيلة شيروكي الهندية من جهة والدته، إضافة لأصوله الآيرلندية.

وكذلك لجوني ديب أصول فرنسية تعود لأوائل الفرنسيين الذين استوطنوا أمريكا.

و بعد وفاة جده المقرب إليه انتقلت عائلته إلى فلوريدا كان انفصال والديه أثناء فترة مراهقته سبباً في دفعه إلى الانفصال عن الدراسة في المرحلة الثانوية.

وتعلم عزف الغيتار وانضم إلى فرقة روك سميت كيدز حيث تجولوا في أنحاء فلوريدا ثم انتقل إلى لوس أنجلوس حيث تفرقت الفرقة مما اضطر جوني إلى العمل ببيع أقلام الحبر عبر الهاتف. ً