غدًا.. ندوة "الموسيقى وما بعد الحداثة" بحضور هشام نزية بمعرض الكتاب

تقام غدًا ندوة "الموسيقى وما بعد الحداثة" في تمام الساعة الثالثة عصرًا وحتى الخامسة مساءً في القاعة الرئيسية بمعرض الكتاب والتى اتخذت اسم قاعة جمال حمدان نظرًا لاختياره شخصية المعرض لهذا العام.

يشارك في الندوة عدد من الموسيقيين من بينهم هشام نزيه، خالد داغر، محمد سعد باشا ومن الكويت سعود المسعود يدير الندوة الدكتور وليد

شوشة أستاذ مادة الموسيقى في المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون ووكيل المعهد.

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يشار أن كلا من الموسيقيين المشاركين في الندوة لهم باع طويل في المجال وبالأخص الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات مثل هشام نزيه الذي قدم الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال كان أحدثهم الفيل الأزرق

الجزء الأول والثاني، كذلك الموسيقار خالد داغر والذي قدم الموسيقى التصويرية للكثير من الأعمال الفنية من بينهم فيلم حرب كرموز، أما الدكتور محمد سعد باشا فهو قائد اوركسترا النور والأمل.

الجدير بالذكر إن معرض الكتاب هذا العام يضم عدد من الندوات الثقافية والفنية المختلفة والثرية في كافة مجالات الفنون سواءً الموسيقى، الفنون التشكيلية، الأفلام وندوات عنها بحضور صناعها كذلك ندوات لمناقشة أعمال كبار النجوم من بينهم يسرا، لبلبة، مصطفى شعبان وغيرهم.