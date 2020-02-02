شاهد.. محمد رمضان لجمهوره: مستعدين للإعلان القادم

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديد لأخر إعلان قدمه خلال عام 2019 مع النجم العالمي ڤاندام، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق "رمضان" على الفيديو قائلاً : "هتشوفوا

الميكينج كامل الليله على قناتي الرسميه على اليوتيوب ده أخر إعلان عملته في 2019 مع نجم الأكشن العالمي ڤاندام مستعدين للإعلان القادم ؟! فبراير يجمعنا ثقةفي الله نجاح"، ونال الفيديو إعجاب آلاف المتابعين متمنين له دوام النجاح والتفوق في مشواره الفني والشخصي.



يذكر أن الفنان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد "البرنس" ﺇﺧﺮاﺝمحمد سامي، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سامي ويشاركه البطوله محمد جمعة ، إدوارد ، صفاء الطوخي، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد داش