ريم البارودي في مكة لتأدية مناسك العمرة

تتواجد حاليًا الفنانة الشابة ريم البارودي، في مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة حيث نشرت مقطع فيديو لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلقت على الفيديو بأنها في أجمل مكان في الكون وظلت تردداللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
حصل المقطع على الكثير من المشاهدات فتجاوز المئة ألف مشاهدة على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق الكثيرمن محبي ريم على أدائها لمناسك العمرة متمنين من الله أن يتقبل منها.
يذكر أن أحدث أعمال ريم البارودي على الشاشة الصغيرة كان مسلسل قيد عائلي وهو من بطولة بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبدالله وغيرهم العديد من نجوم الفن وهو من إخراج تامر حمزة.
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