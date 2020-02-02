صور.. ندوة فيلم لما بنتولد بمهرجان جمعية الفيلم السنوي

اختتم مهرجان جمعية الفيلم السنوي فعالياته مساء أمس، السبت، بعرض فيلم " لما بنتولد " للمخرج تامر عزت، وأقيمت ندوة لمناقشة العمل مع الجمهور بحضور كلا من المخرج تامر عزت، الفنان عمرو عابد، المنتج معتز عبد الوهاب وأدار الندوة الناقد محمد نبيل.
أعرب عمرو عابد عن سعادته بالمشاركة في هذا الفيلم لأنها تجربة إنسانية اولًا ولأنه أكتشف مدى قرب هذا النوع من الأعماللقلبه، أضاف عابد مجيبًا عن تساؤل الناقد محمد نبيل عن الاستعدادات البدنية التي قام بها فقال : "إن المخرج ساعده كثيرًا واستمرت التدريبات لمدة 6 أشهر.
ومن جانبه أوضح المنتج معتز عبد الوهاب أنه تابع مراحل تطور السيناريو بحكم صداقته مع تامر عزت ونادين شمس إلا أن حصل السيناريو على دعم فيعام 2011 لكن توفيت نادين شمس عام 2014 وفي عام 2017 طور تامر السيناريو وهو الأمر الذي حمسه بالأخض إن الأغاني في الأفلام الميوزيك قد أختفت من الأفلام.
أما المخرج تامر عزت فأعرب عن سعادته بأختيار مهرجان جمعية الفيلم السنوي لفيلم لما بنتولد كأحد أفضل أفلام عام 2019، كما تحدث عن مراحل تطوير السيناريو بأنها رحلة طويلة بدأت بفيلم تسجيلي وهو عن مجموعة شباب يبحثوا عن معنى الوطن ولكن تم تحويله لفيلم روائي وتغيير بعض الأحداث بما يتناسب مع طبيعة الفيلم.
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