أحمد جمال يكشف عن طرح أغنية جديدة في عيد الحب

نشر المطرب أحمد جمال صورة البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة "كل سنة وأنت طيب"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير

"إنستجرام".

علق"جمال" على الصوره قائلًا: "قريبًا في عيد الحب.. كل سنة وأنت طيب"، وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين

عن اشتياقهم لسماع الأغنية .

يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال أغنية "قصاد عيوني"، كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، الموزع الموسيقي أحمد عبدالسلام، وكانت حققت الأغنية نسب مشاهدة كبيرة على السوشيال ميديا.