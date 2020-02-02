أحمد حلمي يمزح مع جمهوره بهذه الطريقة

قام الفنان الكوميدي أحمد حلمي بالمزح مع جمهوره عن طريق نشره صورة له من داخل أحد الأسانسيرات وهي أحد طرق التصوير المشهورة بأن يقوم الشخص بتصوير نفسه في مرآة المصعد.
علق حلمي على الصورة قائلًا "على فكرة أنا لا طالع ولا نازل، أنا بصور
الجدير بالذكر أن أحمد حلمي أطلعلينا في نهاية عام 2019 بفيلم خيال مآتة والذي أثار موجة من الجدل حوله فانقسمت الأراء بين مؤيدين للفيلم وبين من رأى العمل أضعف من باقي أفلام حلمي. الفيلم من بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.
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