نادين خوري تنتهي من "بروكار" وتستعد لتصوير "الحرملك2"

ميرنا وليد - بيروت - أنهت الممثلة السورية القديرة نادين خوري تصوير شخصيتها في مسلسل "بروكار" تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب والذي سيكون جاهزاً للعرض في شهر رمضان المقبل.

وتؤدي خوري في العمل شخصية "الطبيبة انطوانيت" التي تتميز بشخصية قوية واستثنائية، وتعيش أحداثاً مختلفة بين الحزن والفرح مُشارِكة أهل الشام أحزانهم واحتفالاتهم ومقاومتهم للاحتلال الفرنسي ضمن قصة درامية مشوّقة تجمع النضال ومحبة الحياة والوطن، والصبر على المحن العابرة أمام ثبات الأرض وبقائها. ليصل صوت المرأة الشامية بحقيقتها وقوتها وتاريخها ونضالها لأجل الوطن. "بروكار" عمل بيئي شامي، تدور أحداثه خلال عام 1942 فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا ويتحدث عن صناعة البروكار خلال تلك الفترة ومحاولة أحد المهندسين الفرنسيين سرقة هذه الصناعة. كما سيتناول العمل دور المرأة السورية في مواجهة الاحتلال بطرق شتى وقدرة سيدات سوريا على الصمود والمواجهة والدفاع عن كل مايمتّ لتراث البلاد وأهلها بصلة.

إضافة إلى "بروكار" وفي إطار تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل تستعد نادين خوري لتصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "حرملك" قصة وسيناريو وحوار سليمان عبد العزيز وإخراج تامر اسحق وإنتاج شركة كلاكيت للإنتاج الفني والذي يتم تصويره في دولة الإمارات. وفي الجزء الثاني ستواصل "ناظلي" القادمة من تركيا إلى بلاد الشام تطورات شخصيتها، وتتفاعل مع الشخصيات وتعيش المفاجآت المختلفة مع تقدم أحداث العمل.

من جانب آخر تنتظر نادين بدء عرض مسلسل "مافيي2 " تأليف كلوديا مارشيليان وإخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة الصبّاح أخوانحيث تواصل تقديم في الجزء الثاني شخصيتها "زكية" الخالة التي تسعى إلى الحفاظ على أولاد شقيقتها، فتعيش أحداث حياتهم وتتفاعل معها وتكون مؤثرة حيناً، ومتأثرة حيناً آخر.