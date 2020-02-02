خاص الفن – تأجيل مسلسل "العربجي" لباسم ياخور وكاريس بشار حتى إشعار آخر

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن مسلسل "​العربجي​" لن يكون حاضراً في الموسم الرمضاني المقبل بشكل مؤكد، بعد أن قررت الشركة المنتجة تأجيله حتى إشعار آخر. وكان من المفترض أن يؤدي أدوار البطولة كل من ​باسم ياخور​ و​كاريس بشار​ وسلوم حداد.

ويأتي التأجيل بعد الظروف الصعبة التي تتعرض لها الشركة، حيث تم إغلاقها ومصادرة معداتها وتوقيف صاحبها بتهمة التعامل بالدولار. وشهدت هذه الظروف تفاعل كبير من الفنانين السوريين الذين طالبوا بإنصاف الشركة، ومن الفنانين الذي تضامنوا مع الشركة شكران مرتجى وكاريس بشار وقمر خلف ومهار المصري وتولاي هارون وسحر فوزي وتامر إسحق وعلاء قاسم ومرام علي وإسماعيل مداح.