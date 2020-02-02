فنان عراقي يتهم نانسي عجرم بسرقة أغنيته "قلبي يا قلبي"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اتهم الفنان العراقي ​روني داوود​ الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بسرقة فكرة وكلمات أغنيته "​قلبي يا قلبي​" في أغنيتها الجديدة التي تحمل نفس العنوان. ونشر روني فيديو على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي فسّر فيه وجهة نظره وكيف يرى ان هناك تشابه بين اغنية نانسي الجديدة وأغنيته وعلق :"أغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة قلبي يا قلبي مسروقة من أغنية الفنان روني داود وبنفس العنوان تم سرقة عنوان الأغنية والفكرة والمحتوى بذكاء بنفس التقطيعة والسكتات وبعض أجزاء اللحن وإليكم الأدلة القاطعة في هذا الفيديو الذي يتم المقارنة فيه بين أغنية الفنان روني داوود والفنانة نانسي عجرم".

أما أوجه الشبه حسب روني هي: "الشبه الاول العنوان عنوان الاغنية قلبي يا قلبي، الشبه الثاني تقطيعة الكلام تقطيع ابيات الاغنية، الشبه الثالث فكرة الاغنية مع تحوير بسيط فكلانا يحاور القلب، نفس الكلمات المستخدمة القلب العين السهر الليالي".