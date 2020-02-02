خاص - الفن يكشف هوية بطلة مسلسل باسل خياط "النحات"

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 من مصادر الخاصة أن مسلسل "​النحات​" للممثل السوري ​باسل خياط​ سيكون من بطولة وجه نسائي لبناني مميز اذ ان بطلة باسل هي الممثلة اللبنانية ​ليا بو شعيا​.

ليا التي سبق أن تألقت في بطولة مسلسل Beirut City الذي عرض على شاشة MBC سابقاً ستخوض تجربة البطولة للمرة الثانية بقالب درامي ضخم من كتابة السيناريست السورية بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي سميري. ولعل ما ساعد القيمين على اختيار ليا هو أنها صاحبة خبرة مسرحية اذ انها عضو في الفرقة اللبنانية الأشهر للرقص التعبيري كركلا لذا لا شك انها تستطيع تجسيد اي حالة مطلوبة في العمل اضافة الى جمالها الطبيعي الذي أصبح وجوده نادر في الدراما العربية وتجسد ليا دور طالبة لدى الاستاذ "باسل" لتتطور الامور في قالب درامي على مدى 30 حلقة.

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