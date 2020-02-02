شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تكذب بدور البراهيم : مهرها 70 ألفا وليس مليون ريال والان مع التفاصيل

بدور البراهيم

وأشارت الصحيفة إلى أنه، بحسب مصارها، فإن المهر مليون ريال هو على الورق فقط، ولكن في الواقع هو لم يتجاوز الـ 70 ألف ريال، موضحة أن إظهار قيمة المهر وتصويره على الورق مجرد "هياط بهياط".

وكانت بدور البراهيم قد نشرت وثيقة عقد قرانها، التي تظهر أن مهرها هو مليون ريال سعودي، كما نشرت فيديو قصير عند توقيعها على عقد القران.

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