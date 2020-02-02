رحمة رياض تجتاح قائمة الترندينغ العربية بـ "ماكو مني"

الأحد 2 فبراير 2020

رحمة رياض

بعد النجاح المدوي لأغنيتها الضاربة "وعد مني" وتخطيها ال 130 مليون مشاهدة على يوتيوب فاجأت رحمة رياض جمهورها بأغنيتها الجديدة "ماكو مني" التي حصدت أكثر من أربعة ملايين مشاهدة في الساعات الاربع وعشرين الاولى على اطلاقها.



أطلقت شركة وتري المنتجة للعمل، الأغنية الجديدة "ماكو مني" مع الفيديو كليب مساء يوم الأحد ٢٦ كانون الثاني الساعة ٨ مساءً حصريّاً على قناة الفنانة رحمة رياض الرسمية على يوتيوب وعلى متجر يوتيوب ميوزك وهي من كلمات الشاعر رامي العبودي، الملحن علي صابر والموزع عثمان عبود أمّا الكليب فقد حمل توقيع المخرج ريشا سركيس.

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وقد تصدّرت الأغنية الترندينغ واحتلت احد المراتب الثلاث الأولى في العراق، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة و الكويت. هذا وقد ضمّ YouTube Music أغنية رحمة الجديدة إلى قائمة The Released و قائمتي أفضل الأغاني العراقية والخليجية.

"ماكو مني" تحمل رسالة إنسانية مفادها عدم الوثوق بالقلب الذي يغدر أو الذي لا يستحق الحب، ويجب على الإنسان التعلّم من تجاربه وعدم هدر الوقت على الأشياء التي لا تفيد في تقدّمه في الحياة.

مرّة جديدة، تثبت لنا رحمة أنها المرأة العربية المنجزة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها بلدها العراق خاصةً والوطن العربي بالاجمال، فبخطوات ثابتة، تبرهن رحمة استمراريتها بقوّة بطريق فنّي متميز كان مقدّراً لها منذ البداية. شاهدوا "ماكو مني" هنا: