رحيل الفنانة اللبنانية مجدلا بعد صراع مع المرض

الأحد 2 فبراير 2020

الفنانة اللبنانية مجدل

توفيت الفنانة اللبنانية مجدلا بعد صراع مع المرض، وهي ستوارى الثرى اليوم الأحد في مدافن العائلة في جديتا.



اسمها الحقيقي نزيهة مكرزل، وهي بدأت مشوارها الفني في أواخر الستينيات، وقدمها الفنان روميو لحود للجمهور في إطار مهرجانات بعليك الدولية عام 1970 من خلال مسرحية "الفرمان" التي كتبتها الراحلة نادية تويني.

Advertisements

شاركت في العديد من الاسكتشات الغنائية مع كبار الفنانين اللبنانيين وتعاملت مع أهم الملحنين أمثال زكي ناصيف وزياد الرحباني وفيلمون وهبي وغيرهم.

اعتزلت الفن في عمر مبكر وعاشت في فرنسا.

يضم ارشيفها مجموعة من الأغاني التراثية والثنائيات المشتركة وهي عبارة عن فيديوهات مع كبار الفنانين وعدداً من التراتيل الدينية. ولقد قام عدد من الفنانين والإعلاميين بنعيها، طالبين الرحمة لنفسها ونشروا صورا لها ومقاطع فيديو لعدد من أعمالها.