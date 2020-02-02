مصرع نجل المذيعة المصريه مروة ميمي برصاصة من مسدس صديقه

الأحد 2 فبراير 2020

المذيعة المصريه مروة ميمي

لقي نجل المذيعة مروة ميمي مصرعه بطلق ناري عن طريق الخطأ اثناء المزاح مع بعض أصدقائه، وصرحت النيابة العامة المصرية بدفن الجثمان بعد تشريحه، كما تمت إحالة المتسبب في الحادث إلى نيابة الطفل.



مروة ميمي مذيعة برنامج ازاي الصحة بقناة "النهار"، تلقت خبر الوفاة من الشرطة المصرية، بعدما تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من الأهالي يفيد بسماع دوي إطلاق نار داخل إحدى الشقق بالزمالك.

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وأكدت التحريات أن نجل المذيعة ويدعى كريم ويبلغ من العمر 15 عاماً، كان يجلس بصحبة 4 من أصدقائه، داخل إحدى الشقق بمنطقة الزمالك، وأثناء ذلك أخرج أحدهم سلاح ناري "طبنجة" مملوك لوالده، وأثناء المزاح خرجت طلقة أصابت رأس المجني عليه وأحدثت فتحة دخول وخروج، مما تسبب في وفاته في الحال.

وقررت النيابة العامة التحفظ على السلاح المستخدم وإحالته إلى الطب الشرعي كما تم التصريح بدفن الطفل بعد تشريحه.