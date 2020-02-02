"محمد علي رود" مسلسل رمضاني يصوَّر بين الكويت والهند

الأحد 2 فبراير 2020

محمد علي رود

يواصل فريق عمل المسلسل الرمضاني "محمد علي رود" تصوير مشاهده بين الكويت والهند، وتحديداً في شارع مومباي في مدينة مومباي، الذي يحمل اسم محمد علي.

Advertisements

والمسلسل من تأليف محمد أنور، وإخراج مناف عبدال، وبطولة نخبة من نجوم الفن في مقدمتهم سعد الفرج، محمد المنصور، هيفاء عادل، خالد أمين، بثينة الرئيسي، حصة النبهان، عبدالله بهمن، مي البلوشي، فاطمة الحوسني، حسن إبراهيم، سميرة الوهيبي، سعاد سليمان، سعود بوعبيد، ومشاري المجيبل.

وتدور أحداث "محمد علي رود" في فترة زمنية سابقة، ويزخر المسلسل بعديد من الخطوط الدرامية والاجتماعية، وقصص عددٍ من العائلات، كما يتناول قصة حبٍّ ومواقف مثيرة، تعترض اكتمالها.

وقد تم تصوير بعض المشاهد في منطقة السالمي بالكويت، كونها تتوافق مع طبيعة الأحداث التي تقع في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، حيث تم بناء عدد من البيوت القديمة التي تنتمي إلى تلك الحقبة.

وبمجرد الانتهاء من تصوير بعض المشاهد في الكويت، سيغادر فريق العمل إلى الهند لاستكمال تصوير باقي المسلسل في مدينة مومباي.