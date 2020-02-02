ريم عبد الله تؤكد بدء تصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل "عندما يكتمل القمر" قريبًا

الأحد 2 فبراير 2020

ريم عبد الله

أكدت الفنانة ريم عبد الله، بطلة الجزء الأول من المسلسل الدرامي السعودي "عندما يكتمل القمر"، عبر حسابها في "سناب شات"، عن انتهاء الأمور المتعلقة بتصوير الجزء الثاني من المسلسل، والذي سوف يبدأ قريبًا، وتحديدًا خلال الأيام القليلة المقبلة.



حيث أشارت الفنانة ريم عبد الله في حديثها إلى أنها سوف تجسد شخصية فلوة، وهي امتداد لشخصيتها في الجزء الأول، حيث قالت: "الجزء الثاني من المسلسل يحمل خطوطًا وأحداثًا فنية جديدة تدخل ضمن إطارٍ من التشويق والإثارة والرعب، وهي امتداد للأحداث التي تمَّ تناولها في الجزء الأول من المسلسل".

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وكان الجزء الأول من المسلسل، والذي تمَّ عرضُه في شهر رمضان عام 2019 على شاشة "إم بي سي الأولى"، قد أثار جدلاً واسعًا بين رواد موقع "تويتر" تحديدًا، وتصدّر الترند لأكثر من تسع ساعات؛ نسبةً للقصة الغريبة التي يقدِّمها، والتي تدور عن عالم الجن.

وارتباطه بالإنس، من خلال قصة الجِنِّيَّة "فلوة" التي أحبت "جمعان جوهر"، الذي يجسد دوره الفنان فيصل العميري، حيث كان يعمل قهوجيًّا، ودخلت في جسده، ورفضت الخروج، رغم محاولات والدها، وذلك بعد أن رأته في حلقة خاصة بالرقص السامري المنتشر في الجزيرة العربية، حيث يستنزل الجن حسب العرف السائد، و"جمعان" شاب مريض عقليًّا ولا يستطيع الكلام أو السمع، والسبب في ذلك أنه مسَّه جن، ولكنه يجيد هذا النوع من الرقص.

يُذكر أن المسلسل من إنتاج الفنان حسن عسيري، وتأليف الكاتب علاء حمزة، وإخراج المخرج السعودي عمر الديني، وبطولة الفنان فيصل العميري، وريم عبد الله، وميسون الرويلي، ومحمد الطويان، وأحمد شعيب، وعيد سعد، وسارة اليافعي، وسعيد قريش، وعبد العزيز المطرودي، وأحمد الرشيد، وشافي الشمري، وملاك يوسف، والشاب فيصل محمد علي.