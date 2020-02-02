الفنان المصري أحمد عز ينجو من فيروس كورونا القاتل بأعجوبة

الأحد 2 فبراير 2020

أحمد عز

كشف الفنان محمد ممدوح عن مفاجأة تتعلق بالنجم أحمد عز ونجوم فيلم العارف، مؤكدا أنهم غادروا ماليزيا قبل 24 ساعة فقط من اكتشاف حالات فيروس كورونا القاتل، وإغلاق المطار أم الرحلات الجوية، لافتا إلى أنهم لم يغادروا الفندق تقريبا طوال أيام التصوير، لأن أغلب المشاهد كانت تدور أحداثها بداخله.



أضاف أثناء حواره مع الإعلامي رامي رضوان لبرنامج مساء Dmc إلى أن ارتباطات النجم أحمد عز والفنان أحمد فهمي في القاهرة، دفعت الجميع لإنجاز تصوير المشاهد الخارجية لفيلم "العارف عودة يونس" في دولة ماليزيا في عدد أيام قليلة، وفور عودتهم إلى القاهرة، تم إعلان اكتشاف فيروس كورونا وإغلاق المطار تماما أمام الرحلات الجوية.

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يذكر أن أحمد عز عاد إلى القاهرة سريعا لحضور بروفات مسرحية علاء الدين قبل عرضها الأول في مصر خلال الأسبوع المقبل، كما اتفق سابقا على بدء تصوير فيلم "كيرة والجن" مع النجم كريم عبد العزيز وهو ما حدث بالفعل مساء أمس السبت، وبنفس الوقت بدا التحضير لتصوير مسلسل "هجمة مرتدة" المقتبس عن ملفات المخابرات العامة المصرية والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2020.

فيلم "العارف" يشهد أول تعاون بين النجوم أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، مصطفى خاطر ويشارك الفنان محمد ممدوح كضيف شرف ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول في وقتنا المعاصر من خلال عملية سرقة لبنك عبر الانترنت في إطار من التشويق والإثارة، وبدأ تصويره منذ عامين ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي بموسم أفلام عيد الفطر 2020.